Достойный уход. Как работает краснодарский хоспис

Портал Юга.ру побывал в краснодарском хосписе и выяснил, как работает медицинское учреждение, как туда попадают пациенты и чем больница отличается от хосписа.

Комплекс зданий краснодарского хосписа находится в Пашковском микрорайоне, недалеко от трамвайной остановки на улице Плиева. Постройки стоят в парке с широкими заасфальтированными дорожками. В коридорах основного здания тишина. Кабинет главного врача Сергея Кузнецова находится на первом этаже рядом со входом в сестринское отделение. На мониторе у него на столе показаны все отделения хосписа.

Сергей Кузнецов главный врач краснодарского хосписа

Как попадают в хоспис Доктор объясняет нам, что такое хоспис, — фактически дает определение. «Это тип медико-социального учреждения, где пациенты в терминальной стадии заболевания получают достойный уход, симптоматическую паллиативную помощь и психологическую поддержку как больных, так и их родственников. Уход из этого мира — тяжелое испытание для пациентов, их родных и близких», — говорит медик.

Паллиативная помощь — это общая помощь больному в терминальной стадии заболевания, когда лечение неэффективно. На первый план выходит борьба с болью, соматическими проявлениями и решение психологических, социальных или духовных проблем больного. Хоспис создан в декабре 2015 года на базе Краснодарской городской больницы № 4. Там занимались реабилитацией больных после инсульта, было большое неврологическое отделение, терапевтическое, отделение сестринского ухода. В больнице проходили лечение, реабилитацию и получали уход пациенты с тяжелыми неврологическими и соматическими патологиями. В связи с развитием паллиативной медицинской помощи в России министерство здравоохранения Краснодарского края и приняло решение о создании хосписа. Первый в мире хоспис современного типа появился в Лондоне в 1967 году. Его открыла социальный работник Сесилия Сандерс после общения с умирающим от рака беженцем из Польши. После его смерти женщина приняла христианство и решила посвятить себя уходу за умирающими.

Сам Сергей Кузнецов, врач-невролог, специалист по паллиативной помощи, кандидат медицинских наук, работал здесь еще до появления хосписа. Офицер, полковник медицинской службы, в запасе с 2001 года. За его плечами — военная кафедра и работа в санавиации, после которой он и возглавил горбольницу в 2001 году.

Пациенты в хоспис поступают по медицинским показателям из поликлиник и больниц: сюда может направить, например, участковый терапевт, врач по паллиативной и медицинской помощи, онколог. Больные при себе должны иметь полис, паспорт, переводные эпикризы, выписки, гистологическое исследование, выставленный диагноз. Их допускают после заседания комиссии в поликлинике. Противопоказания — туберкулез, острые инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, психические расстройства.

Внутри хосписа В стационаре 70 спальных мест. Здесь три отделения: два по 20 отведены под паллиативную помощь, там лежат онкобольные, еще 30 — отделение сестринской помощи. В основном лежат пожилые пациенты, но, говорит доктор, есть пациенты и по 40-50 лет: онкология молодеет. В год в хоспис поступает до тысячи человек, все они — взрослые. Паллиативную помощь детям тут не оказывают — детский хоспис на 20 коек в 2013 году открыт при городской больнице № 3.

В палатах пациенты лежат по двое-четверо, но есть и одноместные палаты. При размещении учитывается тяжесть состояния и психоэмоциональный фон человека. Кто-то стремится быть в компании, иные предпочитают одиночество. Но тем, кто поступает в тяжелом состоянии, зачастую не до общения. В отделениях паллиативной помощи голубые и зеленые стены, пол выложен плиткой. Здесь широкие дверные проемы, в палатах и холле висят картины, стоят комнатные растения. Заведующая отделением № 1 Светлана Макаренко говорит, что персонал старается создать здесь «атмосферу как дома».

В каждом отделении есть комната психологической разгрузки. Там могут отдохнуть сотрудники хосписа, больные и их родственники. В комнатах стоят православные иконы, много цветов в горшках, диван и телевизор. Есть даже аквариум с рыбками и черепашкой. На третьем этаже для больных, которые могут ходить, в коридоре расположен шкаф с книгами. Заведующая отделением № 2 Оксана Мустафа рассказывает, что библиотеку собирают сами сотрудники. Телевизоров в палатах нет — больные их не смотрят, но, говорят врачи, если захотят, то можно подключить.

В отделении сестринского ухода лежат больные с хроническими заболеваниями, они получают поддерживающую терапию. Кузнецов рассказывает, что не все больные могут находиться в дневных стационарах, поэтому они пользуются услугами хосписа. «Иногда онкология длится несколько лет — больной может побыть у нас, выписаться, потом приехать к нам снова. Все зависит от степени заболевания. Мы подбираем препараты, чтобы снять боль. Если они помогают, выписываем пациента, чтобы он принимал лекарства дома», — поясняет главврач. По данным фонда помощи хосписам «Вера», в России существует около 45 хосписов. Список (включая отделения паллиативной помощи в больницах) опубликован на сайте фонда.

Как это работает Помощь в хосписе оказывается бесплатно — это бюджетное учреждение. Находиться здесь можно до месяца, средний срок пребывания — 2–4 недели. Иногда родственники просят, чтобы пациенту помогали и после этого срока. Тогда подписывают официальный договор на платные услуги. По данным сайта хосписа, один день в отделении сестринского ухода стоит 2 тыс. 656 рублей, в паллиативном отделении — 2 тыс. 953 рубля. Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что Минздрав России занижает статистические данные о числе нуждающихся в паллиативной помощи (567 тыс. человек). По ее данным, число таких пациентов достигает 1,2 млн человек.

«Мы берем людей без определенного места жительства, берем социальных больных. Они тоже попадают в аварии, лишаются конечностей, переносят инсульты и обморожения, страдают от онкологии. У нас есть соцработник, который помогает их адаптировать. Мы восстанавливаем документы. активно взаимодействуем с соцзащитой, чтобы потом можно было таких пациентов переводить в другие соцучреждения», — рассказывает главврач.

Хоспису помогают волонтеры — есть хорошие партнерские отношения с Кубанской митрополией Русской православной церкви. Приходят и помогают девушки из сестричества Свято-Екатерининского собора — купают больных, кормят, гуляют с ними. В качестве базы для Краснодарского краевого базового медицинского колледжа хоспис привлекает студентов. Учреждение взаимодействует и с благотворительными организациями. Волонтеры приезжают и поздравляют пациентов с праздниками.