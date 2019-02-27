В России назвали основную причину смерти женщин

Росстат в феврале представил данные об основных причинах смерти женщин в России

По данным Росстата, за год умерло 82,6 тыс. женщин трудоспособного возраста.

Основной причиной смерти стали опухоли. От злокачественных и доброкачественных новообразований скончалось 19,6 тыс. женщин от 16 до 54 лет, сообщил 27 февраля канал RT со ссылкой на статистику Росстата.

От заболеваний системы кровообращения умерло 18,9 тыс. женщин. Еще 15,8 тыс. женщин умерло от внешних причин, среди которых несчастные случаи, нападения и аварии.

Четвертой самой распространенной причиной смертности, по данным Росстата, стали болезни органов пищеварения — от них скончалось 9,2 тыс. женщин. От инфекционных и паразитарных заболеваний умерло около 8,1 тыс. россиянок, от болезней органов дыхания — более 2,5 тыс. женщин.