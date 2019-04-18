В Минздраве заявили о росте заболеваемости онкологией
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что в стране выросло число жителей, заболевших раком
Читайте также:
Каприн отметил, что согласно статистическим данным, за год выявлено 600 тыс. новых случаев заболевания.
«Эта цифра растет постоянно. Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год, потом 560 тысяч. Сейчас цифра выросла до 600 тысяч», — сказал онколог.
В феврале о росте заболеваемости онкологией сообщали в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Специалисты заявили, что 2017 году выявили 617 тыс. новых случаев заболевания раком. Этот показатель на 20 тыс. превысил данные 2016 года. Всего в России на онкологическом учете стоят 3,6 млн человек, сообщил 18 апреля РБК.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, в Росстате в феврале сообщили, что основной причиной смерти женщин стали злокачественные и доброкачественные опухоли.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.