В Минздраве заявили о росте заболеваемости онкологией

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что в стране выросло число жителей, заболевших раком

Каприн отметил, что согласно статистическим данным, за год выявлено 600 тыс. новых случаев заболевания.

«Эта цифра растет постоянно. Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год, потом 560 тысяч. Сейчас цифра выросла до 600 тысяч», — сказал онколог.

В феврале о росте заболеваемости онкологией сообщали в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Специалисты заявили, что 2017 году выявили 617 тыс. новых случаев заболевания раком. Этот показатель на 20 тыс. превысил данные 2016 года. Всего в России на онкологическом учете стоят 3,6 млн человек, сообщил 18 апреля РБК.