В Минздраве заявили о росте заболеваемости онкологией

Вся Россия

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Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что в стране выросло число жителей, заболевших раком

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Каприн отметил, что согласно статистическим данным, за год выявлено 600 тыс. новых случаев заболевания.

«Эта цифра растет постоянно. Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год, потом 560 тысяч. Сейчас цифра выросла до 600 тысяч», — сказал онколог.

В феврале о росте заболеваемости онкологией сообщали в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Специалисты заявили, что 2017 году выявили 617 тыс. новых случаев заболевания раком. Этот показатель на 20 тыс. превысил данные 2016 года. Всего в России на онкологическом учете стоят 3,6 млн человек, сообщил 18 апреля РБК.

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Как писали Юга.ру, в Росстате в феврале сообщили, что основной причиной смерти женщин стали злокачественные и доброкачественные опухоли. 

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