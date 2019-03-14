Стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего болеют онкологией

В Минздраве назвали возраст россиян, в котором у наибольшего числа людей обнаруживают онкологию

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что наибольший показатель заболеваемости раком и у мужчин, и у женщин отмечается в возрасте от 70 до 79 лет.

У мужчин наиболее распространен рак легкого — около 17% всех онкологических заболеваний. У женщин чаще всего обнаруживают опухоли молочной железы — более 20%.

По мнению Каприна, заболеваемость раком легкого сократилась после реализации антитабачной кампании, сообщает РИА «Новости».