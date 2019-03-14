Стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего болеют онкологией

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В Минздраве назвали возраст россиян, в котором у наибольшего числа людей обнаруживают онкологию

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Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что наибольший показатель заболеваемости раком и у мужчин, и у женщин отмечается в возрасте от 70 до 79 лет.

У мужчин наиболее распространен рак легкого — около 17% всех онкологических заболеваний. У женщин чаще всего обнаруживают опухоли молочной железы — более 20%.

По мнению Каприна, заболеваемость раком легкого сократилась после реализации антитабачной кампании, сообщает РИА «Новости».

Онколог уточнил, что в целом за последние десять лет прирост заболеваемости раком в России увеличился почти на 14%, передает RT.

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Как писали Юга.ру, по данным Росстата, в 2018 году умерло 82,6 тыс. женщин трудоспособного возраста. Основной причиной смерти стали опухоли. От злокачественных и доброкачественных новообразований скончалось 19,6 тыс. женщин в возрасте от 16 до 54 лет.

Медицина Министерство здравоохранения РФ
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