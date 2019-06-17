Кубань вошла в топ-3 регионов с высокой распространенностью рака

Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов с наибольшей распространенностью рака по итогам 2018 года

По данным Минздрава России, самое высокое значение распространенности рака наблюдается в Курской области (3331,1 на 100 тыс. человек), второе место заняла Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Тройку замыкает Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс. населения).

Также высокие показатели зафиксировали в Калужской и Псковской областях, написал 17 июня RT со ссылкой на Минздрав России.

Средний показатель распространенности рака по России в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения. При рассчетах учитывали все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные.

В Минздраве отметили, что за последние 10 лет показатели выросли почти на 40%. Это связывают с реальным ростом заболеваемости и с улучшением постановки подобных диагнозов. Несмотря на это, продолжительность жизни больных также увеличилась.