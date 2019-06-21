Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
В Чечне 21 июня отпустили главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева
Главу грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков, 10 июня суд освободил досрочно. 21 июня он вышел на свободу.
На выходе из колонии-поселения города Аргун Титиева встретили близкие и представители СМИ, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости». После освобождения журналисты спросили его о том, планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, сообщил в своем телеграм-канале «Комитет против пыток».
«А я из нее и не уходил», — ответил правозащитник.
Как сообщали Юга.ру, Оюба Титиева задержали утром 9 января 2018 года, когда он шел на работу. До этого прошел обыск в его автомобиле, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Сам Титев утверждает, что наркотики ему подкинули. В тот же день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января ему предъявили обвинение, после чего арестовали.
В марте того же года суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Дело рассматривали в закрытом режиме. Адвокаты утверждали, что в материалах есть грубые ошибки.
Правозащитник был осужден за преступление средней тяжести, что позволило ему просить об условно-досрочном освобождении. Адвокат Титиева Петр Заикин 15 мая подал в Шалинский городской суд ходатайство об УДО.
Напомним, Титиев возглавил «Мемориал» в Чечне после похищения и убийства правозащитницы Натальи Эстемировой.
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