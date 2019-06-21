Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

«А я из нее и не уходил», — ответил правозащитник.

На выходе из колонии-поселения города Аргун Титиева встретили близкие и представители СМИ, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости». После освобождения журналисты спросили его о том, планирует ли он вернуться к правозащитной деятельности, сообщил в своем телеграм-канале «Комитет против пыток».

Как сообщали Юга.ру, Оюба Титиева задержали утром 9 января 2018 года, когда он шел на работу. До этого прошел обыск в его автомобиле, где нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Сам Титев утверждает, что наркотики ему подкинули. В тот же день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, 10 января ему предъявили обвинение, после чего арестовали.

В марте того же года суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Дело рассматривали в закрытом режиме. Адвокаты утверждали, что в материалах есть грубые ошибки.

Правозащитник был осужден за преступление средней тяжести, что позволило ему просить об условно-досрочном освобождении. Адвокат Титиева Петр Заикин 15 мая подал в Шалинский городской суд ходатайство об УДО.

Напомним, Титиев возглавил «Мемориал» в Чечне после похищения и убийства правозащитницы Натальи Эстемировой.