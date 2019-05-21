Чеченский правозащитник Титиев попросил об условно-досрочном освобождении
Глава грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, попросил об условно-досрочном освобождении (УДО)
В марте суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Его обвинили в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
В пресс-службе правозащитного центра «Мемориал» 21 мая сообщили, что правозащитник осужден за преступление средней тяжести. В этом случае он может просить об УДО, если отбыл не менее трети назначенного срока. С учетом времени, проведенного в СИЗО, к 9 мая Титиев отбыл треть срока.
Адвокат правозащитника Петр Заикин 15 мая подал в Шалинский городской суд ходатайство об УДО. В документе юрист написал, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за время содержания под стражей, строго соблюдает правила распорядка колонии, выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, читает, соблюдает традиции ислама.
По словам Заикина, у правозащитника есть постоянная работа и семья, с которой он поддерживает связь.
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В пресс-службе правозащитного центра «Мемориал» рассказали, что Титиев не признает свою вину. Ранее он отказался обжаловать приговор, пояснив, что надеется скорее освободиться и вернуться к правозащитной работе.
Как сообщали Юга.ру, дело Титиева рассматривали в закрытом режиме. Адвокаты утверждали, что в материалах дела есть нестыковки, процессуальные нарушения и грубые ошибки при составлении документов.
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