Чеченский правозащитник Титиев попросил об условно-досрочном освобождении

Чечня

Распечатать

Глава грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, попросил об условно-досрочном освобождении (УДО)

В марте суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Его обвинили в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 

Читайте также:

В пресс-службе правозащитного центра «Мемориал» 21 мая сообщили, что правозащитник осужден за преступление средней тяжести. В этом случае он может просить об УДО, если отбыл не менее трети назначенного срока. С учетом времени, проведенного в СИЗО, к 9 мая Титиев отбыл треть срока.

Адвокат правозащитника Петр Заикин 15 мая подал в Шалинский городской суд ходатайство об УДО. В документе юрист написал, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за время содержания под стражей, строго соблюдает правила распорядка колонии, выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, читает, соблюдает традиции ислама.

По словам Заикина, у правозащитника есть постоянная работа и семья, с которой он поддерживает связь. 

Читайте также:

В пресс-службе правозащитного центра «Мемориал» рассказали, что Титиев не признает свою вину. Ранее он отказался обжаловать приговор, пояснив, что надеется скорее освободиться и вернуться к правозащитной работе.

Как сообщали Юга.ру, дело Титиева рассматривали в закрытом режиме. Адвокаты утверждали, что в материалах дела есть нестыковки, процессуальные нарушения и грубые ошибки при составлении документов.

Оюб Титиев Правозащитники Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Администрация Крымского района: Вечный огонь на «Сопке героев» будет гореть, его отключали на время ремонта
Чеченский правозащитник Титиев попросил об условно-досрочном освобождении
В Мостовском районе восстановили подтопленный мост через ручей
На Дону спасли медвежонка, оставленного в пустом доме без еды и воды
Из-за нехватки денег отключили Вечный огонь на мемориале «Сопка героев» на Кубани
В Краснодаре на несколько ночей изменят маршруты трамваев № 4, 5, 8 и 11

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале