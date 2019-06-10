Чеченского правозащитника Титиева освободили по УДО

Уточняется, что решение вступит в силу через десять дней.

Судья Шалинского городского суда Ась-Салял Кульчиев удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении, сообщили на странице правозащитного центра «Мемориал» в фейсбуке .

Как сообщали Юга.ру, в марте суд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения. Его обвинили в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Дело Титиева рассматривали в закрытом режиме. Адвокаты утверждали, что в материалах дела есть грубые ошибки.

Правозащитник был осужден за преступление средней тяжести, что позволило ему просить об УДО. Адвокат Титиева Петр Заикин 15 мая подал в Шалинский городской суд ходатайство об УДО.