В Сочи на свалке нашли мертвого крокодила и питона
В Сочи в январе сотрудники мусороуборочной компании нашли на свалке мертвого крокодила и змею
На сайте «ПриветСочи.ру» вечером 29 января опубликовали фотографии мертвых животных, лежащих среди мусора. Их нашли на улице Транспортной возле сочинской ТЭС.
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