В Сочи на свалке нашли мертвого крокодила и питона

Краснодарский край

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В Сочи в январе сотрудники мусороуборочной компании нашли на свалке мертвого крокодила и змею

На сайте «ПриветСочи.ру» вечером 29 января опубликовали фотографии мертвых животных, лежащих среди мусора. Их нашли на улице Транспортной возле сочинской ТЭС.

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Старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин рассказал порталу Юга.ру, что в ведомстве начали проверку информации, размещенной в СМИ.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года в Ардонском районе Северной Осетии обнаружили в роднике несколько десятков мертвых баранов.

Животные Мусор Прокуратура Сочи
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