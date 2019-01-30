В Сочи на свалке нашли мертвого крокодила и питона

В Сочи в январе сотрудники мусороуборочной компании нашли на свалке мертвого крокодила и змею

На сайте «ПриветСочи.ру» вечером 29 января опубликовали фотографии мертвых животных, лежащих среди мусора. Их нашли на улице Транспортной возле сочинской ТЭС.

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