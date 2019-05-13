В Краснодаре через Старокубанское кольцо проложат дополнительную дорогу
В Краснодаре с 1 июня планируют начать преобразовывать Старокубанское кольцо
Через кольцо по зеленому островку хотят проложить по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по улице Ставропольской через Старокубанскую.
«Ранее по перекрестку улиц Ставропольской и Старокубанской были другие проекты — с многомиллиардными вложениями и строительством многоуровневых развязок. Сейчас мы реализуем недорогой вариант, но он позволит на 40% увеличить пропускную способность этого транспортного узла», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Глава города напомнил, что подобная организация движения на улице Старокубанской была в 70-х годах XX века.
Вице-мэр Артем Доронин сообщил, что с 13 мая начались подготовительные работы на кольце. К 1 июня подрядчик сможет приступить к работам по изменению зеленого островка. Во время ремонта все маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов будут работать без ограничений.
Кроме того, отремонтируют улицу Старокубанскую от Бургасской до Уральской. Новое дорожное покрытие проложат на участке протяженностью 2,7 км. На Старокубанской обновят покрытие тротуаров, приведут в порядок обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
К ремонту уже приступили: рабочие демонтируют старое покрытие, уплотняют основание под асфальт, устанавливают бордюры. Асфальт планируют укладывать ночью, днем специалисты обустраивают тротуары и поднимают просевшие люки.
Завершить ремонт улицы Старокубанской вместе с преобразованием кольца планируют к концу лета, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани в 2019 году за 32 млрд рублей отремонтируют около тысячи километров дорог. Администрация Краснодара 18 апреля представила карту ремонта дорог на этот год.
В Краснодаре в начале мая приступили к расширению улицы Сормовской, в рамках этого проекта уберут кольцо на Лизы Чайкиной.
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