В Краснодаре через Старокубанское кольцо проложат дополнительную дорогу

Через кольцо по зеленому островку хотят проложить по две полосы в каждом направлении для прямого проезда по улице Ставропольской через Старокубанскую.

«Ранее по перекрестку улиц Ставропольской и Старокубанской были другие проекты — с многомиллиардными вложениями и строительством многоуровневых развязок. Сейчас мы реализуем недорогой вариант, но он позволит на 40% увеличить пропускную способность этого транспортного узла», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города напомнил, что подобная организация движения на улице Старокубанской была в 70-х годах XX века.