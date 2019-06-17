Пять автобусных маршрутов уберут в Краснодаре до конца года
В Краснодаре до конца 2019 года планируют убрать автобусные маршруты № 68, 74, 32, 85 и 183А
Мэр Краснодара Евгений Первышов 14 июня внес изменения в постановление «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах Краснодара на 2016–2020 годы». Документ опубликован на сайте мэрии Краснодара.
В приложении к документу говорится, что до 31 декабря пять автобусных маршрутов будут отменены, еще два — изменены. Так, перестанут ходить автобусы № 68 (НСТ «Градостроитель» — станица Елизаветинская), № 74 (НСТ «Речник» — станица Елизаветинская), № 32 (Юбилейный микрорайон — улица 3-я Трудовая), № 85 (улица Калинина — Тепличная), № 183А (поселок Березовый — улица Восточная, станица Елизаветинская).
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Также изменят маршрут автобуса № 121А, который раньше ходил из коттеджного поселка «Вишневый сад» через ТРЦ «Красная площадь» на хутор Черников. Теперь автобусы будут ходить на хутор от улицы Гаврилова. Они проследуют по улицам Гаврилова, Красной, Офицерской, шоссе Нефтяников, Лузана, Дзержинского, Гастелло, Ярославской, Грибоедова, Дзержинского, Покрышкина, Кореновской, 1-му Лиговскому проезду, Кореновской, Полевой, Народной, Западному обходу, переулку Звездному, Макаренко, Звездной, переулку Звездному, Крайней, Березовой, Центральной, Шоссейной.
Изменит путь следования автобус № 4 (микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» на Западном обходе). Автобусы будут ходить по улицам Героя Яцкова, Героев-Разведчиков, Черкасской, 1-го Мая, 40-летия Победы, Колхозной, Офицерской, шоссе Нефтяников, Дальней, Тургенева, Атарбекова, Герцена, Красных Партизан, Западный обход. В обратном направлении они станут курсировать от Западного обхода, по Красных Партизан, Герцена, Атарбекова, Тургенева, Дальней, Дзержинского, Красной, Офицерской, Колхозной, Героев-Разведчиков, Героя Яцкова.
В документе говорится, что маршруты должны измениться до 31 декабря.
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