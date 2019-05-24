Блогер и урбанист Илья Варламов 23 мая раскритиковал реорганизацию общественного транспорта на улице Красной в Краснодаре

В своем блоге он прокомментировал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара до 2034 года, которую 17 мая представила Высшая школа экономики. По мнению урбаниста, в программе предложены как хорошие меры, так и плохие. Из хороших — установка светофоров, обустройство пешеходных переходов, строительство новых трамвайных линий, введение выделенных полос. «Но без очевидно вредных мер тоже не обошлось. Самое печальное, что в Краснодаре начинается троллейбусный погром по московской модели, — написал блогер. — Как и в Москве, электротранспорт в Краснодаре собираются заменить на автобусы, и только в перспективе — на электробусы».

По словам Варламова, проблема электробусов в том, что это новая и сырая технология. «Ее только тестируют. Да, в будущем они будут работать, но вопрос, когда это будущее настанет? Кроме того, нет никакого смысла менять троллейбусы на электробусы. Есть смысл менять автобусы на электробусы. А вот в Москве делают глупость, когда под предлогом светлого будущего выпиливают троллейбус», — пояснил блогер. Варламов назвал глупостью замену троллейбусов на автобусы. «Вообще, это очень забавно. Мэрия сама пишет, что у Краснодарского ТТУ впервые за четыре года появилось бабло. И эти деньги оно собирается слить на то, чтобы заменить троллейбусы на электробусы», — пишет урбанист.

Он уточнил, что по цене одного электробуса можно купить два хороших троллейбуса. «Тем более современные троллейбусы имеют запас автономного хода, это уже не те неповоротливые и ненадежные машины, что были в советское время», — отметил Варламов. Блогер заявил, что постсоветским городам досталось «невероятное наследство» в виде троллейбусов — ведь в СССР их развивали как нигде в мире. Чтобы сохранить троллейбусы, нужно ухаживать за инфраструктурой и подвижным составом. «История с электробусами — это просто пиар мэрии. Чиновникам хочется казаться современными и модными. И ради пиара они готовы уничтожить экологичный транспорт вместо того, чтобы его развивать и модернизировать», — заключил Варламов.