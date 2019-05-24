«История с электробусами — это просто пиар мэрии». Варламов раскритиковал власти Краснодара за отмену троллейбусов на улице Красной
Блогер и урбанист Илья Варламов 23 мая раскритиковал реорганизацию общественного транспорта на улице Красной в Краснодаре
В своем блоге он прокомментировал программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодара до 2034 года, которую 17 мая представила Высшая школа экономики. По мнению урбаниста, в программе предложены как хорошие меры, так и плохие. Из хороших — установка светофоров, обустройство пешеходных переходов, строительство новых трамвайных линий, введение выделенных полос.
«Но без очевидно вредных мер тоже не обошлось. Самое печальное, что в Краснодаре начинается троллейбусный погром по московской модели, — написал блогер. — Как и в Москве, электротранспорт в Краснодаре собираются заменить на автобусы, и только в перспективе — на электробусы».
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По словам Варламова, проблема электробусов в том, что это новая и сырая технология.
«Ее только тестируют. Да, в будущем они будут работать, но вопрос, когда это будущее настанет? Кроме того, нет никакого смысла менять троллейбусы на электробусы. Есть смысл менять автобусы на электробусы. А вот в Москве делают глупость, когда под предлогом светлого будущего выпиливают троллейбус», — пояснил блогер.
Варламов назвал глупостью замену троллейбусов на автобусы.
«Вообще, это очень забавно. Мэрия сама пишет, что у Краснодарского ТТУ впервые за четыре года появилось бабло. И эти деньги оно собирается слить на то, чтобы заменить троллейбусы на электробусы», — пишет урбанист.
Он уточнил, что по цене одного электробуса можно купить два хороших троллейбуса.
«Тем более современные троллейбусы имеют запас автономного хода, это уже не те неповоротливые и ненадежные машины, что были в советское время», — отметил Варламов.
Блогер заявил, что постсоветским городам досталось «невероятное наследство» в виде троллейбусов — ведь в СССР их развивали как нигде в мире. Чтобы сохранить троллейбусы, нужно ухаживать за инфраструктурой и подвижным составом.
«История с электробусами — это просто пиар мэрии. Чиновникам хочется казаться современными и модными. И ради пиара они готовы уничтожить экологичный транспорт вместо того, чтобы его развивать и модернизировать», — заключил Варламов.
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Как сообщали Юга.ру, 23 мая депутаты гордумы Краснодара приняли решение, что выделят 123 млн рублей на покупку 10-12 электробусов. Новые машины собираются пустить вместо троллейбусов по маршрутам, проходящим по Красной от Северной до Офицерской. Будущую схему движения маршрутов уже составили. До покупки электробусов по Красной будут временно ходить низкопольные автобусы с кондиционерами.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на Красной в связи с реконструкцией главной улицы города. Жители Восточно-Кругликовского микрорайона записали видеообращение, в котором попросили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева не убирать троллейбус, идущий к ним в микрорайон.
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