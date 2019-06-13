В Адыгее создадут фильм и единый свод правил празднования адыгской свадьбы
Ученые и молодежные активисты Адыгеи в июне занялись вопросом организации современных адыгских свадеб
Об этом порталу Юга.ру рассказали в молодежном крыле общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент Республики Адыгея».
Общественники считают, что сегодня молодоженам необходимо внимательно подходить к организации свадеб, ориентируясь на национальные традиции. Для этого решено создать единый свод правил — рекомендаций, а для наглядности снять постановочный фильм с полной церемонией подготовки и празднования адыгских свадеб.
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К этой работе привлекут историков, ученых-этнографов, специалистов Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований и Адыгейского госуниверситета. Они планируют детально изучить историю свадебных обрядов и составить рекомендации с учетом современных тенденций.
«Сегодня во время адыгских свадеб национальные обряды зачастую неправильно трактуются, либо искажаются. Поэтому в едином своде правил мы постараемся учесть все нюансы. Это касается и национальных свободных костюмов, и местонахождения молодежи во время застолья, и отказ от современной музыки в пользу национальной, и употребления алкоголя, и передвижения свадебных кортежей, и так далее», — уточнили представители «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент».
Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года в соцсетях появилось видео, на котором участники свадебного кортежа в поселке Яблоновском открыли стрельбу. После этого МВД начало проверку.
Спустя месяц полиция нашла стрелявшего, на него завели дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Адвокат обвиняемого назвал стрельбу на свадьбе не хулиганством, а частью традиции, и потребовал прекратить уголовное преследование его подзащитного.
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