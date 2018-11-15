В Адыгее полиция нашла стрелявшего из автомобиля на свадьбе в поселке Яблоновском

Полиция Адыгеи установила виновного в стрельбе на свадьбе в поселке Яблоновском 13 октября

Информация о стрельбе из автомобиля, передвигающегося в составе свадебного кортежа в поселке Яблоновском, поступила от местных жителей в середине октября. Сотрудники полиции незамедлительно провели проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея.

«В результате проверки установлена личность гражданина, причастного к совершению этого противоправного деяния. Им оказался 34-летний житель Теучежского района», — отметили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что стрелял он из охолощенного оружия холостыми патронами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщали Юга.ру, в соцсетях появилось видео свадебного кортежа, участники которого открыли стрельбу. Предположительно, это произошло днем 13 октября в поселке Яблоновском около ЖК «Космос». Полиция начала проверку.