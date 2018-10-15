В Адыгее полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе
Адыгея Оксана Васильченко
В Адыгее полицейские начали проверку по факту стрельбы на свадьбе
В соцсетях появилось видео свадебного кортежа, участники которого открыли стрельбу. Предположительно, это произошло днем 13 октября в поселке Яблоновском около ЖК «Космос».
На кадрах видно, как автомобили с зелеными флагами едут по проспекту, нарушая правила дорожного движения. Отчетливо слышна стрельба и вой сирен.
По факту стрельбы полиция Адыгеи проводит проверку, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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