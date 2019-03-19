В Адыгее гость свадьбы открыл стрельбу из автомата

Адыгея

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После публикации в соцсетях видео со свадьбы, где происходит стрельба, полиция Адыгеи начала проверку

Пользователь инстаграма в марте выложил сразу два видеоролика со стрельбой в воздух (позднее публикация была удалена). На одном — фрагмент стрельбы из автомата во время торжества, на другом — стрельба на проезжей части, когда мужчина переходит дорогу, предположительно, в центре аула Тахтамукай.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, по данному факту проводится проверка. 

«По факту размещенной в сети интернет информации к видеоролику о том, что в Адыгее мужчина, который переходил дорогу, открыл стрельбу, назначена проверка», — отметили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего мужчины. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.

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