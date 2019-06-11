В Госдуме разработали поправки к статье 228 УК о наказании за хранение наркотиков
Депутаты планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта
Депутат-единоросс Николай Брыкин, глава думской рабочей группы по совершенствованию законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил, что такое предложение в комитете уже рассмотрели.
«Одно из первых предложений, которые мы рассмотрели, — смягчение наказания по частям второй и третьей статьи 228 УК РФ, которая касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, когда следствие установило, что наркотики использовал человек для себя, что он просто болен, мы на рабочей группе согласились с этим», — цитирует Брыкина «Интерфакс».
По его словам, МВД и Верховный суд РФ поддержали проект и уже дали положительные отзывы. В Госдуме ждут отзыва правительства РФ, передает РИА «Новости».
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Сейчас наказание по 2-й (приобретение наркотиков без цели сбыта в крупном размере) и 3-й части (в особо крупном размере) статьи 228 УК РФ предусматривает до 10 и 15 лет лишения свободы соответственно.
Ранее провести серьезную реформу 228-й статьи призвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он написал об этом в твиттере, комментируя решение главы МВД РФ Владимира Колокольцева об освобождении журналиста Ивана Голунова.
Приветствую закрытие дела Голунова - хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 000 человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК.— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) June 11, 2019
Как сообщали Юга.ру, Голунова, который занимался громкими расследованиями о коррупции и злоупотреблениях власти, задержали в центре Москвы 6 июня. Полицейские заявили, что в рюкзаке и квартире журналиста нашли N-метилэфедрон и кокаин. Голунов отрицал свою вину — он уверял, что наркотики ему подбросили.
8 июня журналисту предъявили обвинение в покушении на незаконный оборот наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. При этом экспертиза не обнаружила следов наркотиков в биоматериалах Голунова.
Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, в поддержку журналиста выступили коллеги, политики, актеры, звезды шоубизнеса и другие публичные личности. В городах страны прошли одиночные пикеты с требованием освободить Голунова, а в Москве на 12 июня запланировали митинг.
11 июня Колокольцев заявил, что Голунова освободят от ответственности за недоказанностью его вины, а задержавших его полицейских отстранят от службы и проверят.
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