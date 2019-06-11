В Госдуме разработали поправки к статье 228 УК о наказании за хранение наркотиков

Депутаты планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков без цели сбыта

Депутат-единоросс Николай Брыкин, глава думской рабочей группы по совершенствованию законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил, что такое предложение в комитете уже рассмотрели.

«Одно из первых предложений, которые мы рассмотрели, — смягчение наказания по частям второй и третьей статьи 228 УК РФ, которая касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, когда следствие установило, что наркотики использовал человек для себя, что он просто болен, мы на рабочей группе согласились с этим», — цитирует Брыкина «Интерфакс».

По его словам, МВД и Верховный суд РФ поддержали проект и уже дали положительные отзывы. В Госдуме ждут отзыва правительства РФ, передает РИА «Новости».