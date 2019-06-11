В России предложили запретить уничтожать продукты, пригодные для пищи

В Роспотребнадзоре предложили запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу

Такую рекомендацию ведомство подготовило по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Вместе с Минприроды оно направило предложения о сокращении образования отходов.

В Роспотребнадзоре считают, что нужно обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение таких продуктов питания.

Также ведомство предложило сократить вплоть до полного запрета производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Специалисты считают, что необходимо установить обязательные нормы многократности использования тары и упаковки.

В Роспотребнадзоре добавили, что нужно стимулировать производство и использование многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях, сообщили 11 июня в пресс-службе СПЧ.