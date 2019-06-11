В России предложили запретить уничтожать продукты, пригодные для пищи
В Роспотребнадзоре предложили запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу
Такую рекомендацию ведомство подготовило по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Вместе с Минприроды оно направило предложения о сокращении образования отходов.
В Роспотребнадзоре считают, что нужно обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение таких продуктов питания.
Также ведомство предложило сократить вплоть до полного запрета производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Специалисты считают, что необходимо установить обязательные нормы многократности использования тары и упаковки.
В Роспотребнадзоре добавили, что нужно стимулировать производство и использование многоразовой упаковки, а также полимерных материалов, способных саморазрушаться на составные элементы при определенных условиях, сообщили 11 июня в пресс-службе СПЧ.
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Как сообщали Юга.ру, в 2014 году ряд западных стран ввел в отношении России ограничительные меры после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор санкции увеличивались и продлевались неоднократно.
6 августа 2014 года Путин ограничил импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям. Продукты, ввезенные незаконно, подлежат уничтожению. Продуктовое эмбарго продлевали не раз. Сейчас оно действует до конца 2019 года.
К августу 2018-го Россельхознадзор успел уничтожить более 26 тыс. тонн еды, которую пытались незаконно ввести в страну. При этом на личные покупки россиян, которые возвращаются из-за границы, запреты не распространяются. По данным Центробанка, из-за контрсанкционных мер российских властей граждане стали вдвое больше переплачивать за отечественные продукты.
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