В Краснодаре уничтожили сыр из Германии и Голландии
В Краснодаре в начале июня уничтожили 11 кг импортных сыров из Европы
Во время проверки инспекторы Краснодарского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея нашли у индивидуальных предпринимателей сыр, запрещенный для ввоза в Россию. Общий вес сыров «Dorblu» и «FricoFormaggioCapra» из Германии и Голландии превысил 11 кг.
На товаре не было маркировки на русском языке и сопроводительных документов. Продукцию изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Кубани и Республики Адыгея.
Как писали Юга.ру, в апреле национальная мясная ассоциация предложила правительству запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.
В ноябре 2017 года Минфин предлагал ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции в Россию. В августе 2018 года в Ростовской области предложили привлекать казаков и народных дружинников борьбе с санкционными продуктами.
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