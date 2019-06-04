В Краснодаре уничтожили сыр из Германии и Голландии

Краснодарский край

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В Краснодаре в начале июня уничтожили 11 кг импортных сыров из Европы

Во время проверки инспекторы Краснодарского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея нашли у индивидуальных предпринимателей сыр, запрещенный для ввоза в Россию. Общий вес сыров «Dorblu» и «FricoFormaggioCapra» из Германии и Голландии превысил 11 кг.

На товаре не было маркировки на русском языке и сопроводительных документов. Продукцию изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Кубани и Республики Адыгея.

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Как писали Юга.ру, в апреле национальная мясная ассоциация предложила правительству запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

В ноябре 2017 года Минфин предлагал ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции в Россию. В августе 2018 года в Ростовской области предложили привлекать казаков и народных дружинников борьбе с санкционными продуктами.

Краснодар Продукты питания Россельхознадзор
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