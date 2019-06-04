В Краснодаре уничтожили сыр из Германии и Голландии

В Краснодаре в начале июня уничтожили 11 кг импортных сыров из Европы

Во время проверки инспекторы Краснодарского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея нашли у индивидуальных предпринимателей сыр, запрещенный для ввоза в Россию. Общий вес сыров «Dorblu» и «FricoFormaggioCapra» из Германии и Голландии превысил 11 кг.

На товаре не было маркировки на русском языке и сопроводительных документов. Продукцию изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора Кубани и Республики Адыгея.