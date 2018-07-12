Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго в отношении ряда западных стран еще на один год

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Указ вступил в силу 12 июля. Специальные экономические меры будут действовать с 1 января по 31 декабря 2019 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как сообщали Юга.ру, в 2014 году ряд западных стран ввел в отношении России ограничительные меры после присоединения Крыма и из-за конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор санкции увеличивались и продлевались неоднократно.

6 августа 2014 года Путин ограничил на один год импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям. В Совете Федерации 30 мая этого же года  одобрили законопроект о контрсанкциях.

Евросоюз 5 июля 2018 года продлил санкции против России на шесть месяцев. Они нацелены на финансовый, энергетический, оборонный секторы. Премьер-министр Дмитрий Медведев 6 июля подписал постановление, согласно которому в отношении некоторых товаров из США будут применять повышенные пошлины.

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