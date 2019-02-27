Власти отказались от запрета ввозить в Россию хамон, шпроты и оливки

Минсельхоз решил не расширять список продуктов, запрещенных для ввоза в РФ. Об этом стало известно 27 февраля

Предложение о расширении перечня запрещенных в России товаров в феврале внесла Федеральная таможенная служба. Авторы инициативы хотели включить туда целые группы товаров — съедобные фрукты и орехи, овощи, мясо, мясные субпродукты и многое другое. Под угрозой запрета могли, в частности, оказаться некоторые виды хамона, латвийские шпроты и испанские оливки.

Газете «КоммерсантЪ» стало известно, что Минсельхоз признал такие действия нецелесообразными . Это было заявлено в ходе совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова с участием глав крупнейших отраслевых объединений.