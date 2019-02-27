Власти отказались от запрета ввозить в Россию хамон, шпроты и оливки
Минсельхоз решил не расширять список продуктов, запрещенных для ввоза в РФ. Об этом стало известно 27 февраля
Предложение о расширении перечня запрещенных в России товаров в феврале внесла Федеральная таможенная служба. Авторы инициативы хотели включить туда целые группы товаров — съедобные фрукты и орехи, овощи, мясо, мясные субпродукты и многое другое. Под угрозой запрета могли, в частности, оказаться некоторые виды хамона, латвийские шпроты и испанские оливки.
Газете «КоммерсантЪ» стало известно, что Минсельхоз признал такие действия нецелесообразными. Это было заявлено в ходе совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова с участием глав крупнейших отраслевых объединений.
В министерстве признали, что предложение таможенников может подвергнуть рискам российских производителей и переработчиков, а также угрожать стабильности поставок питания российскому населению. Основной риск эксперты увидели в запрете на ввоз ингредиентов для производства детского питания, потому что сегодня в России имеются проблемы с таким сырьем. Кроме того, некоторые из овощей и фруктов, необходимых для создания детских соков и безалкогольных напитков, а также еды для детей раннего возраста и вовсе не растут в РФ и странах ЕАЭС.
Рыбный союз выразил опасение, что в случае одобрения Россией инициативы ФТС в страну могли запретить ввоз посадочного материала для разведения лосося, что нанесло бы отрасли «колоссальный» урон.
«ЕС, которому российское продуктовое эмбарго нанесло основной урон, в целом сегодня не стремится к расширению санкций. Расширять перечень запрещенных продуктов в таких условиях было бы странно», — заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Продовольственное эмбарго в России в ответ на санкции Евросоюза и США действует с 2014 года. В июле 2018 года президент России Владимир Путин продлил его до конца 2019 года. К августу 2018-го Россельхознадзор успел уничтожить более 26 тыс. тонн еды, которую пытались ввести в страну вопреки запретам.
По данным Центробанка, из-за контрсанкционных мер российских властей граждане стали вдвое больше переплачивать за отечественные продукты.
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