Суд не разрешил Мамаеву встретиться в СИЗО с детьми. Они не виделись с октября

Суд отказал полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, находящемуся в СИЗО, в свидании с дочерью и пасынком

Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана [Мамаева — Юга.ру] получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — рассказал Бушманов RT.

Юрист отметил, что последний раз встречался с Мамаевым 4 июня. Он планирует посетить футболиста перед судом, который состоится 13 июня. По словам адвоката, Мамаев не жалуется на условия содержания и жаркую погоду, которую в СИЗО сложно переносить.