Суд не разрешил Мамаеву встретиться в СИЗО с детьми. Они не виделись с октября
Суд отказал полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, находящемуся в СИЗО, в свидании с дочерью и пасынком
Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.
«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана [Мамаева — Юга.ру] получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — рассказал Бушманов RT.
Юрист отметил, что последний раз встречался с Мамаевым 4 июня. Он планирует посетить футболиста перед судом, который состоится 13 июня. По словам адвоката, Мамаев не жалуется на условия содержания и жаркую погоду, которую в СИЗО сложно переносить.
Как сообщали Юга.ру, Пресненский районный суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Все четверо оказались под следствием после того, как 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.
Адвокаты Кокорина и Мамаева 20 мая подали апелляцию на приговор. Суд должен рассмотреть ее 13 июня.
Все материалы по теме:
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.