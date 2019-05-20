Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Как писали Юга.ру, Бушманов 13 мая объяснял, что его клиент и Александр Кокорин смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении уже из колонии. Заключенные могут просить об УДО после шести месяцев в заключении, а Кокорин и Мамаев это условие выполнили, находясь в СИЗО.