Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 20 мая подали апелляционную жалобу на приговор
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что подал апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда. Еще это сделала прокуратура, сообщает ТАСС.
Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что также пожаловалась на приговор, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, Бушманов 13 мая объяснял, что его клиент и Александр Кокорин смогут ходатайствовать об условно-досрочном освобождении уже из колонии. Заключенные могут просить об УДО после шести месяцев в заключении, а Кокорин и Мамаев это условие выполнили, находясь в СИЗО.
Пресненский районный суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
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