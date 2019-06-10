Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему в первых матчах чемпионата России он выходил в спортивном костюме, а сейчас почти всегда в рубашке

В интервью Sports.ru наставник «быков» рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Я знаю, Галицкий хочет, чтобы тренер был в пиджаке или рубашке. Но это как с интервью. Приехали мы в Петербург к "Зениту" на мой первый матч, я ничего не добился — и сейчас выйду в красивом костюме. Мне казалось, что это слишком: сначала нужно проявить себя, а потом уже надевать рубашку. Так, в принципе, и случилось. Я отработал шесть матчей в прошлом сезоне, начался этот чемпионат, я понял, что дела идут нормально, и стал одеваться в классическую одежду», — сказал Мусаев.

Также тренер объяснил, почему в минувшем сезоне сорвалась его стажировка за рубежом и какую роль сыграл в этом владелец клуба.

«Во время чемпионата мира в Краснодаре базировалась сборная Испании. Тогда я познакомился с Фернандо Йерро — еще до того, как его назначили главным тренером. Йерро сказал, что может помочь с поездкой в практически любой испанский клуб на недельный цикл. У меня была возможность поехать в Испанию на неделю, но не было времени. Поэтому я обратился к Галицкому, спросил насчет Сарри [тренер английского клуба «Челси» — Юга.ру]. Он ответил: "Я, может быть, и могу помочь с организацией, но я этого не сделаю, потому что мне нравятся твои идеи. Развивай их"», — рассказал российский специалист.