Новым гендиректором ФК «Ростов» стал бизнес-партнер президента клуба
Вадим Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»
«Вадиму Алексеевичу 47 лет, у него высшее образование и большой управленческий опыт», — сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее Рыбаков возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал», владельцем которой является президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
Рыбаков также является учредителем ООО «Ростов Спорт Менеджмент» (РСМ), которое в декабре купило у правительства Ростовской области 43,2% акций «Ростова».
В конце мая пост генерального директора клуба покинул Константин Волосов. Он занимал эту должность с октября 2017 года.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года стало известно, что долги «Ростова» достигли 360 млн рублей. В апреле желто-синие лишились трех спонсоров. Правительство Ростовской области, которое было основным владельцем клуба, заявило о готовности продать его за символическую цену.
В июне президентом клуба стал владелец «Южного Капитала», депутат Законодательного собрания Ростовской области Арташес Арутюнянц. В апреле 2018-го он досрочно сдал мандат.
По итогам минувшего сезона желто-зеленые заняли девятое место в чемпионате России.
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