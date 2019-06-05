Новым гендиректором ФК «Ростов» стал бизнес-партнер президента клуба

Рыбаков также является учредителем ООО «Ростов Спорт Менеджмент» (РСМ), которое в декабре купило у правительства Ростовской области 43,2% акций «Ростова».

«Вадиму Алексеевичу 47 лет, у него высшее образование и большой управленческий опыт», — сообщили в пресс-службе клуба.

В конце мая пост генерального директора клуба покинул Константин Волосов. Он занимал эту должность с октября 2017 года.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года стало известно, что долги «Ростова» достигли 360 млн рублей. В апреле желто-синие лишились трех спонсоров. Правительство Ростовской области, которое было основным владельцем клуба, заявило о готовности продать его за символическую цену.

В июне президентом клуба стал владелец «Южного Капитала», депутат Законодательного собрания Ростовской области Арташес Арутюнянц. В апреле 2018-го он досрочно сдал мандат.

По итогам минувшего сезона желто-зеленые заняли девятое место в чемпионате России.