«Ростов» уступил «Ахмату» в последнем матче сезона

Клубы «Ростов» и «Ахмат» 26 мая провели матч 30-го, заключительного тура Российской премьер-лиги в сезоне-2018/19

Игра состоялась на «Ахмат-Арене» в чеченском Грозном. На 38-й минуте гол забил нападающий Аблайе Мбенге. До конца игры счет не изменился. Итог встречи — 1:0.