«Ростов» уступил «Ахмату» в последнем матче сезона

Ростовская область, Чечня

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Клубы «Ростов» и «Ахмат» 26 мая провели матч 30-го, заключительного тура Российской премьер-лиги в сезоне-2018/19

Игра состоялась на «Ахмат-Арене» в чеченском Грозном. На 38-й минуте гол забил нападающий Аблайе Мбенге. До конца игры счет не изменился. Итог встречи — 1:0.

«Ростов» завершил сезон на девятом месте, уступив одну строчку «Ахмату», сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Краснодар» 26 мая обыграл «Рубин» в последнем матче сезона и взял бронзу чемпионата России.

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