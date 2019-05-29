Из ФК «Ростов» ушел гендиректор

Футбольный клуб «Ростов» 29 мая объявил об уходе Константина Волосова с поста генерального директора

Об этом клуб сообщил на своем сайте. «Ростов» поблагодарил Волосова за ответственную и эффективную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере. Причины увольнения не уточняются.

Как писали Юга.ру, 26 мая желто-синие уступили «Ахмату» в последнем матче сезона и заняли девятое место в чемпионате России.