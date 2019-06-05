В аэропорту Краснодара установили скульптуру Екатерины II
В Международном аэропорту Краснодар 5 июня установили скульптуру Екатерины II
Скульптура Екатерины II появилась в летнем дворике аэровокзала в рамках реализации проекта «Великие имена России». Аэропорту ее подарил автор проекта «Аллея российской славы» скульптор Михаил Сердюков.
Созданием статуи занимались академик Российской академии художеств, заслуженный художник России Сергей Олешня и заслуженный художник России Анатолий Дементьев, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
Как сообщали Юга.ру, в начале октября общественники предложили присвоить 47 аэропортам России имена выдающихся соотечественников. Для выбора имен провели голосование. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II, в Анапе — Владимир Коккинаки, в Сочи — Виталий Севастьянов.
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31 мая Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен аэропортам. По проекту, аэропорты не будут менять названия юридически, однако реализуют ряд предложений по внедрению имен в бренды и интерьеры аэровокзальных комплексов.
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