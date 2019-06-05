В аэропорту Краснодара установили скульптуру Екатерины II

Скульптура Екатерины II появилась в летнем дворике аэровокзала в рамках реализации проекта «Великие имена России». Аэропорту ее подарил автор проекта «Аллея российской славы» скульптор Михаил Сердюков.

Созданием статуи занимались академик Российской академии художеств, заслуженный художник России Сергей Олешня и заслуженный художник России Анатолий Дементьев, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Как сообщали Юга.ру, в начале октября общественники предложили присвоить 47 аэропортам России имена выдающихся соотечественников. Для выбора имен провели голосование. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II, в Анапе — Владимир Коккинаки, в Сочи — Виталий Севастьянов.