Общественники предложили дать российским аэропортам имена выдающихся соотечественников

В Общественной палате предложили дополнить официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения именами выдающихся соотечественников

Об этом рассказал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

«Проект "Великие имена России" — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу», — сказал Фадеев.

По его словам, голосование по выбору имен проведут в ноябре. Организаторы объяснили — идея не в том, чтобы заменить названия уже существующие, речь идет о дополнении. После выбора имени обсудят тематическое дизайнерское оформление залов аэропортов, сообщает РИА «Новости».

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности, считающийся духовником президента РФ Владимира Путина, предложил переименовать аэропорт в Воронеже. По его мнению, «Бесовец» — «слишком лихое название». Однако «Бесовец» — это название аэропорта в Петрозаводске, столице Карелии. Его так назвали в честь деревни, на которой построили аэродром. В Воронеже аэропорт называется «Чертовицкое», пишет Znak.com.