В аэропорту Краснодара ужесточат правила парковки

Руководство аэропорта Краснодара с 17 июня вводит новый тариф на услуги парковки на привокзальной площади

Теперь при повторном въезде на территорию стоянки в течение 45 минут после выезда оплата будет начисляться с первой минуты. Тариф за повторный въезд (с 1 по 60 минуту) составит 250 рублей, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее водители могли многократно бесплатно въезжать на территорию парковки на 15 минут. С 15-й минуты стоимость за час составляла 250 рублей, после — по 100 за каждый последующий час.

Напомним, помимо парковки на привокзальной площади вместимостью 211 мест, на территории аэропорта есть парковка для посуточной аренды на 205 машин (стоимость за сутки — 600 рублей), а также бесплатная парковка в 250 метрах от аэровокзала (въезд со стороны улицы имени Евдокии Бершанской).