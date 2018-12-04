Стало известно, чьи имена дадут аэропортам Краснодара, Анапы, Сочи и других городов России

На телеканале «Россия-1» 4 декабря объявили результаты конкурса имен для аэропортов

Организаторы проекта обработали все анкеты из регионов, в которых проходило голосование. Окончательные итоги объявили в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

В Краснодаре победу одержала Екатерина II Великая, ее ближайшими конкурентами были Евдокия Бершанская и Александр Суворов. В Анапе победил Владимир Коккинаки, в Сочи — Виталий Севастьянов. В Ставрополе и Минводах первое место заняли Александр Суворов и Михаил Лермонтов, соответственно. В Симферополе аэропорт назовут именем художника Ивана Айвазовского.

В Анапе в тройку финалистов также вошли Вадим Фадеев и Клара Лучко. В Сочи — Михаил Лазарев и Евгения Жигуленко.