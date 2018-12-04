Стало известно, чьи имена дадут аэропортам Краснодара, Анапы, Сочи и других городов России
На телеканале «Россия-1» 4 декабря объявили результаты конкурса имен для аэропортов
Организаторы проекта обработали все анкеты из регионов, в которых проходило голосование. Окончательные итоги объявили в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».
В Краснодаре победу одержала Екатерина II Великая, ее ближайшими конкурентами были Евдокия Бершанская и Александр Суворов. В Анапе победил Владимир Коккинаки, в Сочи — Виталий Севастьянов. В Ставрополе и Минводах первое место заняли Александр Суворов и Михаил Лермонтов, соответственно. В Симферополе аэропорт назовут именем художника Ивана Айвазовского.
В Анапе в тройку финалистов также вошли Вадим Фадеев и Клара Лучко. В Сочи — Михаил Лазарев и Евгения Жигуленко.
Кто такой Владимир Коккинаки?
Владимир Коккинаки — летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза (1938, 1957), заслуженный летчик-испытатель СССР (1959), генерал-майор авиации (1943). Он родился в 1904 году в Новороссийске. В 1936 году Коккинаки впервые в мире выполнил петлю Нестерова (фигуру сложного пилотажа в виде замкнутой петли) на тяжелом двухмоторном бомбардировщике ЦКБ-30. Через три года совершил беспосадочный перелет из России в Северную Америку, протяженностью 8 тыс. км. Позже получил за это бриллиантовое ожерелье «Цепь пионера розы ветров», как первопроходец кратчайшего авиационного пути между Европой и Америкой.
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Кто такой Виталий Севастьянов?
Виталий Севастьянов — летчик-космонавт СССР, кандидат технических наук (1965). Дважды Герой Советского Союза (1970, 1975). Переехал с семьей в Сочи, когда ему было десять лет. С золотой медалью окончил сочинскую среднюю школу № 9, после чего поступил в Московский авиационный институт. Севастьянов входил в группу космонавтов, готовившихся по советским программам облета Луны Л1/ «Зонд» и посадке на нее. Несмотря на закрытие программы, Севастьянов дважды совершил полеты в космос (1970, 1975).
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Как сообщали Юга.ру, 5 октября общественники предложили в рамках проекта «Великие имена России» 47 аэропортам России дать имена в честь выдающихся соотечественников. В список городов, участвующих в конкурсе, попали Краснодар, Сочи, Ставрополь, Минводы, Анапа и Симферополь.
Президент России Владимир Путин 30 ноября подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной. Сначала Общественная палата РФ обсудит варианты, после чего все предложения внесут в правительство. По его представлению президент присвоит имена географическим объектам.
Голосование завершилось 1 декабря. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II Великая (56,6 тыс.), в Анапе — Владимир Коккинаки (29,3 тыс.), в Сочи — Виталий Севастьянов (17,1 тыс.).
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