Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы официально переименовали

В Краснодаре аэропорту присвоили имя Екатерины II Великой, в Анапе — Владимира Коккинаки, в Сочи — Виталия Севастьянова, в Ставрополе — Александра Суворова, в Минеральных Водах — Михаила Лермонтова, в Симферополе — Ивана Айвазовского.

Как сообщали Юга.ру, 5 октября общественники предложили присвоить 47 аэропортам России имена выдающихся соотечественников. Путин 30 ноября подписал указ, который разрешает присваивать аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имена выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.

Для выбора имен аэропортам провели голосование. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II (56,6 тыс.), в Анапе — Владимир Коккинаки (29,3 тыс.), в Сочи — Виталий Севастьянов (17,1 тыс.).

В феврале в пресс-службе компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи, сообщили порталу Юга.ру, что не планируют менять юридические названия аэропортов, так как это могло бы потребовать значительных затрат.