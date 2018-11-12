В честь кого назовут краснодарский аэропорт? И главное, зачем это нужно?

12 ноября стартовал заключительный этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого жители нашей страны выбирают людей, чьи имена будут носить российские аэропорты. Юга.ру рассказывают о том, в честь кого назовут аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы, и где можно проголосовать.

Что происходит? В начале октября был представлен масштабный проект переименования 47 российских аэропортов в честь выдающихся соотечественников. Инициаторами идеи выступили Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Общество русской словесности. За воплощение проекта в жизнь и координацию взялась Общественная палата России.

Зачем это надо? Во-первых, это дань уважения выдающимся соотечественникам, которые вписали свои имена в историю Российского государства. Другая важнейшая, по замыслу организаторов, цель — познакомить россиян с богатым прошлым страны. «Очень логично и правильно использовать воздушные ворота наших городов для познания и популяризации отечественной истории и культуры», — высказался в эфире НТВ министр культуры Владимир Мединский. По словам генерального директора «Мосфильма», уроженца Краснодара Карена Шахназарова, в России есть немало достойных людей, которые смогут дать свои имена аэропортам. «Некоторые уже их носят: аэропорту в Оренбурге присвоили имя Гагарина, в Барнауле — Германа Титова. Уверен, ни одному городу в России не пойдет во вред то, если их местный аэропорт получит имя Михаила Лермонтова, к примеру», — сообщил он. По словам Шахназарова, новые имена аэропортов будут стимулировать людей читать биографии выдающихся деятелей и открывать для себя что-то новое. «Назовут, к примеру, красноярский аэропорт именем Сурикова — глядишь, и вспомнят люди, что был такой замечательный русский художник, полезут в энциклопедии почитать про него, в музей лишний раз сходят посмотреть на его картины. А потом и других начнут вспоминать — поэтов, писателей, за книги возьмутся», — пояснил режиссер в интервью «АиФ».

А как у других? Одним из аргументов важности и необходимости конкурса называют международную практику. Аэропорты имени Шарля де Голля в Париже, Леонардо да Винчи в Риме или Джона Кеннеди в Нью-Йорке не просто известны на весь мир. Каждый иностранец, прилетающий туда, узнает об исторической личности, в честь которой названа воздушная гавань. «Чем мы хуже?» — рассуждают российские общественники. Также в пример приводят удачный пример нейминга и в нашей стране. Ростовский аэропорт Платов, построенный специально к чемпионату мира по футболу, настолько сроднился с именем атамана, что кажется, будто этому названию уже много лет. Между тем имя знаменитого казака было в свое время выбрано ростовчанами в ходе интернет-голосования. В следующем году должен открыться новый аэропорт в Саратове, и все уже знают, что он будет носить звучное имя местного уроженца Юрия Гагарина.

В честь кого могут назвать аэропорты? В честь россиян, которые оставили большой след в истории страны, проявили себя в литературе, музыке, искусстве, науке, медицине, промышленности или военном деле. В приоритете должна быть связь человека с территорией, на которой находится современный аэропорт. Организаторы конкурса сразу оговорились, что имена противоречивых политиков XX века рассматривать не будут. Сталин, Колчак или Корнилов — для определения однозначного места этих личностей в истории прошло слишком мало времени.

Кто решает, в честь кого назовут аэропорты? Решение будут принимать местные власти, но инициатива должна исходить от жителей. Сам конкурс растянулся на четыре основных этапа. Сначала по результатам общественных слушаний регионы сформировали первоначальные списки претендентов для названия местных аэропортов. Так, общественность предложила назвать краснодарский аэропорт в честь военачальника Суворова, летчицы Бершанской, космонавта Горбатко, императрицы Екатерины II, казачьих атаманов Чепиги и Головатого, врача Очаповского, историка Щербины, просветителя Россинского и селекционера Лукьяненко. Для сочинского аэропорта предложили имена флотоводца Лазарева, космонавта Севастьянова, врача Лапина, писателя Островского, летчицы Жигуленко, бактериолога Соколова, агронома Штеймана, летчиков Ткачева и Ляпидевского, драматурга Худекова и юриста Калмыкова.



В Анапе назвали имена врача Будзинского, поэта Вараввы, военачальника Гудовича, героев Великой Отечественной войны Калинина и Куникова, летчиков Хрюкина, Фадеева и Коккинаки, актрисы Лучко и монахини Марии.

На втором этапе конкурса жители городов-участников могли выбрать аэропорт на сайте великиеимена.рф и предложить для него свой вариант. Всего в этом этапе голосования участвовало 86 тыс. россиян. Краснодарцы вошли в десятку самых активных участников, и в результате многочисленных предложений в список вошло имя еще одного претендента для названия краснодарского аэропорта — бывшего губернатора Кубани Николая Кондратенко. На третьем этапе конкурса за дело взялись социологи, которые выявили предпочтения жителей каждого региона. Специалисты ВЦИОМ предложили 800 респондентам в возрасте от 18 до 70 лет из каждого города, где расположен аэропорт — участник конкурса, выбрать три варианта имени, наиболее подходящих для названия в регионе их проживания. Опрос проводился по телефону в виде интервью. Три претендента, вышедших в финальный этап, примут участие в голосовании, которое пройдет с 12 по 30 ноября. Кто же попал в окончательный список?

Краснодар Легендарная летчица Евдокия Бершанская — командир бомбардировочного полка «ночных ведьм». Российская императрица Екатерина II Великая, в честь которой в свое время был назван наш город. И русский полководец Александр Суворов. Все три кандидатуры, вышедшие в финал, изначально считались экспертами фаворитами голосования.

Сергей Третьяков Краснодарское региональное отделение Военно-исторического общества

— Конечно, как суворовец, я всегда поддерживаю личность Александра Васильевича, который бывал на Кубани, строил здесь укрепления и немало сделал для развития края в то время. Но и Евдокию Бершанскую я очень люблю и уважаю. Я поддержу любой выбор, поскольку все финалисты являются достойными кандидатурами.

Игорь Харитонов член Краснодарского регионального отделения Русского географического общества

— Мы всегда были на периферии нашей великой родины, и такие имена, как Пушкин или Менделеев, концентрировались вдали от нас. Знаковых имен из гражданской истории у нас не так уж много. Что касается Краснодара, то мы, по-моему, обречены, чтобы аэропорт носил имя, которое он, собственно говоря, сейчас негласно и носит. Там стоит памятник герою войны, блистательной летчице Евдокии Бершанской, которая олицетворяет всех женщин-летчиц, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Ну а представьте, что аэропорт получит имя другого человека, куда тогда девать памятник Бершанской?

Владимир Громов экс-атаман Кубанского казачьего войска

— К этому конкурсу я вначале отнесся с некоторым скепсисом. Почему? Я знаю, что наш аэропорт называется Пашковский, и не нужно ему другое имя. Но когда пояснили, что он Пашковским так и останется, просто добавится имя человека, то я согласился. Конечно, нужно брать имя того, кто сыграл в истории Кубани важнейшую роль. Есть у нас немало достойных личностей — атаманов, героев войны, но среди всех имен мне более всего предпочтительно имя Екатерины Великой. С ее именем связаны победы в русско-турецких войнах второй половины XVIII века. С именем этой императрицы связано присоединение правобережной Кубани и Крыма к России. Именно Екатерина даровала земли Черноморскому казачьему войску. Многие русские цари сделали меньше, чем эта немка.

Анапа В тройку финалистов от Анапы по результатам опроса местных жителей попали летчик-испытатель Владимир Коккинаки, актриса Клара Лучко и герой Великой Отечественной войны летчик-истребитель Вадим Фадеев.

Сергей Третьяков, Краснодарское региональное отделение Военно-исторического общества: — Мне все три кандидатуры кажутся достойными, но особенно мне, как военному историку, приятно видеть в списке имена наших прославленных летчиков. Вадим Фадеев — это настоящий герой, который воевал здесь и отдал свою жизнь за родину. Владимир Коккинаки занимался испытанием самолетов в небе над Кубанью. Я двумя руками как за того, так и за другого.

Владимир Рунов заслуженный журналист Кубани

— Я очень хорошо знал Клару Степановну, она неоднократно прилетала на фестиваль «Киношок», бывала здесь, но все-таки я бы поднял руку за Фадеева. Место, где сейчас находится анапский аэропорт, было зоной боевых действий, и сам летчик погиб совсем недалеко от него. Вадим Фадеев — это целая повесть, этот человек защищал наше кубанское небо и погиб в воздушном бою. Было бы хорошо, чтобы наши земляки побольше узнали об этой личности и о легендарном воздушном сражении на Кубани.

Сочи Финалистами в Сочи стали летчица Евгения Жигуленко — однополчанка Евдокии Бершанской, а также флотоводец Михаил Лазарев и летчик-космонавт Виталий Севастьянов.

Сергей Третьяков, Краснодарское региональное отделение Военно-исторического общества: — Мы предложили кандидатуру прославленного морского военачальника Михаила Лазарева. Адмирала, который создавал Черноморский флот; человека, который воспитал целую плеяду военных моряков и помимо этого был выдающимся исследователем. Это очень разносторонняя личность и знаковая фигура для Сочи. Игорь Харитонов, член Краснодарского регионального отделения Русского географического общества: — Сочи — это очень сложное место. Я очень уважаю Михаила Лазарева как географа и путешественника. Человек ни много ни мало открыл Антарктиду. Но я мог бы назвать и других, не менее симпатичных людей, имевших отношение к Сочи. Вы знаете, что это поселение основывалось не по взаимному согласию с местными жителями. И воскрешать эту историю мне бы сейчас не очень хотелось. Не то время сейчас, чтобы поднимать межнациональную тему. Я думаю, что было бы хорошо найти какое-то компромиссное решение и отказаться от военной истории. Владимир Громов, экс-атаман Кубанского казачьего войска: — Что касается Сочи, то есть несколько достойных кандидатур, но я не думаю, что нужно присваивать аэропорту имя Лазарева. Адыгами и шапсугами это может быть воспринято не слишком однозначно. Нужно искать имена, которые бы пробуждали историческую гордость и олицетворяли собой дружбу, успехи в экономике и культуре. Космонавт Севастьянов, на мой взгляд, именно такая кандидатура.