Для голосования за название аэропорта в Краснодаре, Анапе и Сочи осталось по три имени

Экспертный совет проекта «Великие имена России» утвердил шорт-лист кандидатов, среди которых выберут имена для 47 аэропортов России

По условиям конкурса, шорт-лист включает в себя тройки имен финалистов по каждому из аэропортов, участвующих в проекте. Таким образом, краснодарский аэропорт могут назвать в честь советской летчицы Евдокии Бершанской, императрицы Екатерины Великой и полководца Александра Суворова.

В список имен-претендентов для аэропорта Анапы вошли герой Советского Союза Владимир Коккинаки, российская актриса Клара Лучко и летчик-истребитель Вадим Фадеев.

Аэропорт в Минводах могут назвать именем русского офицера Алексея Ермолова, писателя Михаила Лермонтова или писателя Александра Солженицына.

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В список имен-кандидатов для аэропорта Ставрополя вошли советский военный деятель Лев Доватор, летчик и герой Советского Союза Леонид Севрюков и полководец Александр Суворов.

В список кандидатов для сочинского аэропорта попали герой Советского Союза Евгения Жигуленко, флотоводец Михаил Лазарев и летчик-космонавт Виталий Севастьянов. С полным шорт-листом, включающим все города-участники, можно ознакомиться на сайте проекта.

В утвержденный финальный список конкурса вошли 124 кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. В категориях имен лидируют люди искусства, полководцы и герои войны, летчики. Представлены также выдающиеся политики, первооткрыватели, ученые.

Жители России могут участие в финальном голосовании, которое пройдет с 12 по 30 ноября. Каждый может выбрать один аэропорт страны из общего списка и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Это можно сделать в официальных группах проекта в социальных сетях: «ВКонтакте», Одноклассниках, фейсбуке и инстаграме. Имена победителей для 47 аэропортов России станут известны 5 декабря.

Как писали Юга.ру, 5 октября общественники предложили в рамках проекта «Великие имена России» 47 аэропортам России дать имена в честь выдающихся соотечественников. В список городов, участвующих в конкурсе, попали Краснодар, Сочи, Ставрополь, Минводы, Анапа, Симферополь.

Краснодарский аэропорт предлагали назвать в честь бывшего губернатора края Николая Кондратенко, аэропорт Сочи — именем Екатерины Глинки, известной как Доктор Лиза.