В аэропортах Краснодарского края не знают, когда их переименуют
В международных аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы пока не знают, когда внедрят новые имена, выбранные во время конкурса в конце 2018 года
В пресс-службе компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы, Геленджика и Сочи, сообщили порталу Юга.ру, что не будет менять юридические названия аэропортов, так как это могло бы потребовать значительных затрат.
«Аэропорты не будут менять названия юридически, что могло бы потребовать значительных ресурсов. Однако необходимо будет реализовать ряд предложений по внедрению имени в бренды и интерьеры аэровокзальных комплексов», — пояснили в пресс-службе.
Сроки реализации внедрения имен пока не определены. Компания готова рассматривать предложения по внедрению имен в аэропортах.
Как сообщали Юга.ру, 5 октября общественники предложили дать 47 аэропортам России имена выдающихся соотечественников. В список городов, участвующих в конкурсе, попали Краснодар, Сочи, Ставрополь, Минводы, Анапа и Симферополь.
Президент России Владимир Путин 30 ноября подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.
Финальное голосование по выбору имен для аэропортов проводили с 12 по 30 ноября. В Краснодаре большинство голосов набрала Екатерина II Великая (56,6 тыс.), в Анапе — Владимир Коккинаки (29,3 тыс.), в Сочи — Виталий Севастьянов (17,1 тыс.).
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