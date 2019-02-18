В аэропортах Краснодарского края не знают, когда их переименуют

В международных аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы пока не знают, когда внедрят новые имена, выбранные во время конкурса в конце 2018 года

В пресс-службе компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы, Геленджика и Сочи, сообщили порталу Юга.ру, что не будет менять юридические названия аэропортов, так как это могло бы потребовать значительных затрат.

«Аэропорты не будут менять названия юридически, что могло бы потребовать значительных ресурсов. Однако необходимо будет реализовать ряд предложений по внедрению имени в бренды и интерьеры аэровокзальных комплексов», — пояснили в пресс-службе.

Сроки реализации внедрения имен пока не определены. Компания готова рассматривать предложения по внедрению имен в аэропортах.