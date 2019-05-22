Накануне реконструкции. Как выглядит изнутри краснодарская «Аврора» спустя четыре года разрухи
Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий 22 мая показал фотографии кинотеатра «Аврора», который закрыт с 2015 года
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Фотографии Вербицкий опубликовал на своей странице в фейсбуке. Их удалось сделать 21 мая после подписания концессионного соглашения между мэрией Краснодара и инвестором — компанией бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестстрой».
«Краснодарский Титаник. Именно в "Авроре" шестиклассником я открыл для себя нетленочку Джеймса Кэмерона. А первым фильмом, который я здесь посмотрел (из тех, что помню) стал "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"», — написал Вербицкий.
Как сообщали Юга.ру, «Аврору» закрыли на реконструкцию в 2015 году. На эти работы хотели потратить 134 млн рублей. Однако в 2016 году госпрограмму закрыли и проект заморозили. Переговоры с Галицким о реконструкции «Авроры» вели с июля 2017 года, однако возникали трудности с предыдущим подрядчиком.
29 марта 2019 года Галицкий подал в мэрию Краснодара документы о намерении восстановить «Аврору». После этого власти города 45 дней ждали других желающих заняться реконструкцией, а накануне подписали соглашение с бывшим владельцем «Магнита».
Планируется, что кинотеатр реконструируют к концу 2024 года. Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил, что «Аврора» останется киноконцертным залом, однако фонтан перед ней перенесут.
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