ФК «Кубань» спустя год вновь сыграет на одноименном стадионе

Билеты продаются на два предстоящих матча ФК «Кубань» в рамках чемпионата Краснодарского края — 5 мая против курганинского ФК «Омега» и 12 мая против ФК «ПСК» из Первореченска. Стоимость билетов — от 100 до 1000 рублей.

Как писали Юга.ру, руководство новой «Кубани» договорилось о проведении домашних матчей на стадионе «Кубань» в марте. Сейчас арена является домашней для ФК «Урожай», который был сформирован на основе обанкротившегося в 2018 году ФК «Кубань».

По словам председателя правления Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань» Александра Козьмина, министерство спорта Краснодарского края разрешило клубу проводить на желто-зеленой арене матчи в рамках краевого чемпионата, согласившись с аргументом, что «главный клуб края должен проводить игры на одноименном стадионе».

Договор со стадионом рассчитан до конца 2019 года.