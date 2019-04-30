ФК «Кубань» спустя год вновь сыграет на одноименном стадионе

Краснодарский край

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Воссозданный болельщиками ФК «Кубань» открыл продажу билетов на игры на родном стадионе клуба

Билеты продаются на два предстоящих матча ФК «Кубань» в рамках чемпионата Краснодарского края — 5 мая против курганинского ФК «Омега» и 12 мая против ФК «ПСК» из Первореченска. Стоимость билетов — от 100 до 1000 рублей.

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Как писали Юга.ру, руководство новой «Кубани» договорилось о проведении домашних матчей на стадионе «Кубань» в марте. Сейчас арена является домашней для ФК «Урожай», который был сформирован на основе обанкротившегося в 2018 году ФК «Кубань».

По словам председателя правления Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань» Александра Козьмина, министерство спорта Краснодарского края разрешило клубу проводить на желто-зеленой арене матчи в рамках краевого чемпионата, согласившись с аргументом, что «главный клуб края должен проводить игры на одноименном стадионе».

Договор со стадионом рассчитан до конца 2019 года.

В последний раз футбольный клуб под названием «Кубань» выходил на поле одноименного стадиона 12 мая 2018 года. Тогда матч первенства ФНЛ с «Томью» завершился вничью.

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«Кубань» завершила сезон-2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ и не получила лицензию РФС на следующий сезон. Из-за финансовых проблем и долгов на 3,2 млрд рублей клуб расформировали, его преемником стал«Урожай», который заявился на участие в первенстве ПФЛ.

Болельщики собрали любительскую команду, которая в августе начала выступать в краевых и городских турнирах.

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