ФК «Кубань» спустя год вновь сыграет на одноименном стадионе
Воссозданный болельщиками ФК «Кубань» открыл продажу билетов на игры на родном стадионе клуба
Билеты продаются на два предстоящих матча ФК «Кубань» в рамках чемпионата Краснодарского края — 5 мая против курганинского ФК «Омега» и 12 мая против ФК «ПСК» из Первореченска. Стоимость билетов — от 100 до 1000 рублей.
Как писали Юга.ру, руководство новой «Кубани» договорилось о проведении домашних матчей на стадионе «Кубань» в марте. Сейчас арена является домашней для ФК «Урожай», который был сформирован на основе обанкротившегося в 2018 году ФК «Кубань».
По словам председателя правления Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань» Александра Козьмина, министерство спорта Краснодарского края разрешило клубу проводить на желто-зеленой арене матчи в рамках краевого чемпионата, согласившись с аргументом, что «главный клуб края должен проводить игры на одноименном стадионе».
Договор со стадионом рассчитан до конца 2019 года.
В последний раз футбольный клуб под названием «Кубань» выходил на поле одноименного стадиона 12 мая 2018 года. Тогда матч первенства ФНЛ с «Томью» завершился вничью.
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