Бывшего вице-мэра Сочи Чермита приговорили к двум годам колонии за превышение полномочий в сфере жилого строительства

Чермит признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и приговорен к двум годам и трем месяцам колонии-поселения. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в органах власти, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Заседание прошло в закрытом режиме 24 апреля. Напомним, в этот же день стало известно о том, что Чермит уволился с поста вице-мэра по собственному желанию.

Как писали Юга.ру, Мугдина Чермита задержали 18 апреля 2018 года, перед этим в его кабинете прошли обыски. Чиновника обвинили в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоэтажек.