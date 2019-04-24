Бывшего вице-мэра Сочи Чермита приговорили к двум годам колонии за превышение полномочий в сфере жилого строительства
Суд Центрального района Сочи вынес приговор по делу уволившегося заместителя главы администрации города Мугдина Чермита
Чермит признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и приговорен к двум годам и трем месяцам колонии-поселения. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в органах власти, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Заседание прошло в закрытом режиме 24 апреля. Напомним, в этот же день стало известно о том, что Чермит уволился с поста вице-мэра по собственному желанию.
Как писали Юга.ру, Мугдина Чермита задержали 18 апреля 2018 года, перед этим в его кабинете прошли обыски. Чиновника обвинили в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоэтажек.
В числе незаконно построенных объектов — самострой компании ООО «Остринский», принадлежащей сыну депутата горсобрания Сочи. По данным следствия, в 2016 году строительная компания обратилась в мэрию за выдачей разрешения на стройку.
«В предоставленной организацией техдокументации имелись нарушения, в том числе в сфере сейсмического микрорайнирования и требований пожарной безопасности. Несмотря на это, Чермит без фактической проверки представленной документации застройщика и сведений, содержащихся в ней, подписал разрешение. В результате организация привлекла денежные средства сторонней организации на сумму более 336 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в феврале 2018 года Чермит, закрыв глаза на нарушения при строительстве многоквартирного жилого дома в Адлерском районе, выдал уже другому застройщику разрешение на ввод его в эксплуатацию.
Чермит свою вину не признал, отметив, что не согласен ни с одном пунктом обвинения. Он заявил, что за то, в чем его обвиняют, отвечал не он.
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