Арестованный вице-мэр Сочи Чермит уволился из администрации курорта

«Чермит сам уволился. Прислал заявление по собственному желанию», — сообщил 24 апреля порталу Юга.ру сотрудник пресс-службы мэрии Сочи.

Чиновник, который стал фигурантом уголовного дела, около года официально не был уволен из администрации Сочи, все это время его профайл был опубликован на сайте мэрии.

Как писали Юга.ру, Мугдина Чермита задержали 18 апреля 2018 года, перед этим в его кабинете прошли обыски. Чиновника обвинили в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоэтажек. Дело возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий должностным лицом с причинением тяжких последствий).

Среди нарушений на объектах, на которые он выдал разрешения, — нарушения в технической документации, в том числе в сфере сейсмического микрорайонирования и требований пожарной безопасности. В числе незаконно построенных объектов — самострой компании ООО «Остринский», принадлежащей сыну депутата горсобрания Сочи.

В феврале суд продлил срок содержания Чермита под стражей до конца августа. В марте в Сочи начались слушания по существу дела первого заместителя мэра Сочи На заседании Чермит свою вину не признал, отметив, что не согласен с пунктами обвинения.