«За то, в чем меня обвиняют, отвечал не я». Вице-мэр Сочи Чермит не признал свою вину в суде

В Сочи 12 марта начались слушания по существу дела первого заместителя мэра Сочи Мугдина Чермита

«Я не согласен — я об этом уже говорил — ни с одним пунктом обвинения. Потому что в мои полномочия не входит детальное изучение проекта, в мои полномочия не входит проверка экспертизы. В мои полномочия входит только то, что при наличии всех подписей лиц, уполномоченных как раз на то, чтобы проверять, я, естественно, выдаю разрешения. Я считаю, что действовал в рамках своих полномочий», — сказал на суде Чермит.

Слушания проходят в суде Центрального района. На заседании первый вице-мэр свою вину не признал, отметив, что не согласен с пунктами обвинения.

«Прокуроры ссылаются на то, что экспертиза не в порядке. Тогда спросите с экспертов, но никаких вопросов не возникает. К застройщику опять же не возникает никаких вопросов, если в документации что-то не так. Мы не уполномочены это все проверять. Остальные технические параметры все соответствуют. Все это наталкивает на мысль, что все это притянуто за уши и сфабриковано», — заявил вице-мэр.

Он особо подчеркнул, что «никому никогда не говорил, чтобы ускорили или незаконно что-то сделали».

Чермит добавил, что не сомневается в том, что ему удастся доказать свою полную невиновность.

Как писали Юга.ру, Мугдина Чермита задержали 18 апреля 2018 года, перед этим в его кабинете прошли обыски. Чиновника обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоэтажек. Дело возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий должностным лицом с причинением тяжких последствий).

Среди нарушений на объектах, которым он выдал разрешение, — нарушения в технической документации, в том числе в сфере сейсмического микрорайнирования и требований пожарной безопасности. В числе незаконно построенных объектов — самострой компании ООО «Остринский», принадлежащей сыну депутата горсобрания Сочи.

В феврале суд продлил срок содержания Чермита под стражей до конца августа.