На Кубани будут судить за обман дольщиков застройщиков краснодарских ЖК «Луч» и «Мир»

Уголовное дело двух сочинских бизнесменов, обвиняемых в хищении 800 млн рублей при строительстве жилых комплексов в Краснодаре, передано в суд

35-летние Рафик Нерсесян и Антон Остринский — руководители строительной компании, которая возводила жилищные комплексы «Мир» и «Луч» в Краснодаре — обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело направлено в Прикубанский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2014 года по декабрь 2017 года злоумышленники, действуя от имени ООО «Остринский» (в последующем переименовано в ООО «Юг–Стройка») привлекали деньги дольщиков для строительства указанных жилых комплексов на 3 тыс. квартир и на 220 квартир.

Часть денег они потратили на возведение объектов, а оставшиеся — похитили. Сумма ущерба составила порядка 800 млн рублей.

Обвиняемых заключили под стражу. На их имущество наложен арест.

Антон Остринский — сын депутата горсобрания Сочи от «Единой России» Леонида Остринского. Его компания также возводила жилые комплексы в Сочи — «Атланта», «Эльсинор», «Тасмана» и «Тасмана-2». Последний был построен незаконно.

За выдачу разрешения на строительство компанией «Остринский» жилого комплекса в Сочи был задержан вице-мэр курорта Мугдин Чермит.