Вице-мэра Сочи Чермита будут судить за незаконную выдачу разрешений на строительство

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита

Прокуратура утвердила обвинительное заключение первому заместителю главы администрации Сочи Мугдину Чермиту в совершении преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий должностным лицом с причинением тяжких последствий). Его обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, сообщили 8 февраля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 2016 году одна из строительных организаций обратилась в администрацию Сочи по вопросу выдачи разрешения на строительство многоэтажки в микрорайоне Кудепста Адлерского района.

В технической документации были нарушения, в том числе в сфере сейсмического микрорайнирования и требований пожарной безопасности, на основании которых нужно было отказать в выдаче разрешения на строительство. Несмотря на это, Чермит без проверки бумаг застройщика подписал разрешение.

В результате строительная компания незаконно получила более 336 млн рублей, однако возведение здания не началось, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, в феврале 2018 года чиновник выдал другому застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажки в Адлерском районе Сочи, которая также была построена с нарушениями, препятствовавшими проживанию в нем. В результате застройщик легализовал дом.

Как сообщали Юга.ру, 18 апреля 2018 года Мугдина Чермита задержали, перед этим в его кабинете прошли обыски.

По данным на 8 февраля, чиновник официально не уволен из администрации Сочи, его профайл по-прежнему опубликован на сайте мэрии.