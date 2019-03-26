Краснодарская мэрия объявила два конкурса на закупку 31 трамвая

На портале госзакупок 25 марта появились два конкурса по покупке трамваев для Краснодара

В обоих случаях торги разместило управление закупок администрации Краснодара. Подать заявки на участие в конкурсах можно до 12 апреля, аукционы состоятся 22 апреля.

Одни торги рассчитаны на закупку 27 односекционных трамваев. В описании закупки сказано, что трамваи должны быть низкопольные (не менее 30% доли низкого пола), с кондиционером, оборудованные рампой для въезда и выезда инвалидных колясок, с розетками и USB-разъемами для зарядки. Трамвай должен быть рассчитан на эксплуатацию при температурах -40…+45 °C. Эта закупка рассчитана на 672, 3 млн рублей, источник финансирования — бюджет Краснодара.

На вторых торгах хотят закупить четыре трехсекционных трамвая. В техническом задании есть те же требования к вагонам. Эта закупка рассчитана на 340 млн рублей, финансироваться она также будет из бюджета Краснодара.