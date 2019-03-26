Краснодарская мэрия объявила два конкурса на закупку 31 трамвая
На портале госзакупок 25 марта появились два конкурса по покупке трамваев для Краснодара
В обоих случаях торги разместило управление закупок администрации Краснодара. Подать заявки на участие в конкурсах можно до 12 апреля, аукционы состоятся 22 апреля.
Одни торги рассчитаны на закупку 27 односекционных трамваев. В описании закупки сказано, что трамваи должны быть низкопольные (не менее 30% доли низкого пола), с кондиционером, оборудованные рампой для въезда и выезда инвалидных колясок, с розетками и USB-разъемами для зарядки. Трамвай должен быть рассчитан на эксплуатацию при температурах -40…+45 °C. Эта закупка рассчитана на 672, 3 млн рублей, источник финансирования — бюджет Краснодара.
На вторых торгах хотят закупить четыре трехсекционных трамвая. В техническом задании есть те же требования к вагонам. Эта закупка рассчитана на 340 млн рублей, финансироваться она также будет из бюджета Краснодара.
Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал сообщения о начале торгов.
«Это первая партия закупки новых трамваев. В ближайшие три года, благодаря решению губернатора Кубани, на обновление трамвайного парка Краснодара предусмотрено 3 млрд руб. Мы сможем заменить большинство вагонов, которые уже отработали свой срок. Такое кардинальное обновление произойдет впервые в современной истории городского трамвая. И главная задача — получить надежную и современную технику. Мы подготовили полный перечень требований к новым трамваям, чтобы значительно повысить комфорт для пассажиров и эффективность работы предприятия. Одно из важных — условие по мощности системы кондиционирования салона, чтобы она справлялась с нашим жарким летом», — сказал глава города.
Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Краснодаре хотят закупить 33 трамвая — город получил на это от краевой администрации 1 млрд рублей. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что для закупки трамваев власти подготовили жесткие технические требования, в том числе по мощности системы кондиционеров в салонах. Вагоны хотят купить у отечественных производителей. Из городского бюджета на покупку трамваев добавят 75,3 млн рублей.
Всего в течение трех лет город планирует закупить более 100 низкопольных трамваев. Сначала вагоны начнут менять на наиболее загруженных маршрутах.
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