Красно-белые ходоки против «валерийской» стали. «Ростов» провел матч со «Спартаком» в стиле «Игры престолов»

«Ростов» 14 апреля провел матч Российской премьер-лиги со «Спартаком» в стиле «Игры престолов»

Первый стилизованный пост «Ростова» опубликовали 30 марта, в день начала продаж билетов на поединок. На картинке главный тренер донского клуба Валерий Карпин представлен Джоном Сноу, а наставник «Спартака» Олег Кононов — Королем ночи.

Еще в одном видео снялись три игрока ростовского клуба — Маттиас Норман, Данил Глебов и Иван Новосельцев. Последний представлен в роли Джейме Ланнистера.

Затем желто-синие опубликовали в своем твиттере тизер предстоящего матча, в котором диктором стал заслуженный артист России Михаил Черняк, озвучивший Тириона Ланнистера в российском переводе сериала.

В соцсетях ростовской команды представили матчевый журнал с коллекционной обложкой в стиле «Игры престолов», на которой Валерий Карпин сидит на Железном троне с мечом из валирийской стали.

В клубном магазине «Ростова» появились кружки с надписью «Красно-белые ходоки против ВАЛЕРИЙской стали» и «Буря мячей». Также в продаже были тематические шарфы.