Красно-белые ходоки против «валерийской» стали. «Ростов» провел матч со «Спартаком» в стиле «Игры престолов»
«Ростов» 14 апреля провел матч Российской премьер-лиги со «Спартаком» в стиле «Игры престолов»
Первый стилизованный пост «Ростова» опубликовали 30 марта, в день начала продаж билетов на поединок. На картинке главный тренер донского клуба Валерий Карпин представлен Джоном Сноу, а наставник «Спартака» Олег Кононов — Королем ночи.
Затем желто-синие опубликовали в своем твиттере тизер предстоящего матча, в котором диктором стал заслуженный артист России Михаил Черняк, озвучивший Тириона Ланнистера в российском переводе сериала.
Еще в одном видео снялись три игрока ростовского клуба — Маттиас Норман, Данил Глебов и Иван Новосельцев. Последний представлен в роли Джейме Ланнистера.
В соцсетях ростовской команды представили матчевый журнал с коллекционной обложкой в стиле «Игры престолов», на которой Валерий Карпин сидит на Железном троне с мечом из валирийской стали.
В клубном магазине «Ростова» появились кружки с надписью «Красно-белые ходоки против ВАЛЕРИЙской стали» и «Буря мячей». Также в продаже были тематические шарфы.
На стадионе для болельщиков перед матчем организовали специальную зону с активностями: болельщики могли посидеть на Железном троне, провести бой с рыцарями или примерить маски Джона Сноу, Сансы Старк, Дейнерис Таргариен и других персонажей.
Перед матчем на арене играла главная музыкальная тема «Игры престолов». Видео опубликовали болельщики.
Как сообщали Юга.ру, матч «Ростова» со «Спартаком» закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Напомним, в декабре 2018 года «Ростов» провел игру с ЦСКА в стиле компьютерной игры Grand Theft Auto.
В августе болельщик желто-синих развернул ковер на трибуне «Ростов-Арены» во время матча с «Енисеем», в котором хозяева одержали разгромную победу. После этого донской клуб решил постелить такой же ковер на своей базе и запустить в продажу майки с его изображением.
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