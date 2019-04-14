«Ростов» дома победил московский «Спартак»

Футбольный клуб «Ростов» 14 апреля на домашнем поле обыграл московский «Спартак»

Счет открыли хозяева на 13-й минуте. Отличился Александр Гацкан. Ответный гол на 27-й минуте реализовал Роман Зобнин. Однако Эльдор Шомуродов на 80-й минуте отправил еще один мяч в ворота гостей. Игра завершилась со счетом 2:1.