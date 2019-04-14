«Ростов» дома победил московский «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» 14 апреля на домашнем поле обыграл московский «Спартак»
Встреча состоялась на «Ростов Арене» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.
Счет открыли хозяева на 13-й минуте. Отличился Александр Гацкан. Ответный гол на 27-й минуте реализовал Роман Зобнин. Однако Эльдор Шомуродов на 80-й минуте отправил еще один мяч в ворота гостей. Игра завершилась со счетом 2:1.
Следующий матч «Ростов» проведет 20 апреля на выезде с «Оренбургом».
Как сообщали Юга.ру, в рамках 23-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Ахмат», «Краснодар» и московское «Динамо» сыграли вничью, «Анжи» с разгромным счетом уступил «Зениту».
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