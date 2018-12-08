ФК «Ростов» попросил Хабиба и Конора оценить бросок игрока «Крыльев советов»
Футбольный клуб «Ростов» после матча с «Крыльями советов» обратился в твиттере к борцам Хабибу Нурмагомедову и Конору МакГрегору
Как писали Юга.ру, матч в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльми советов» и «Ростовом» прошел в Самаре 8 декабря. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Во время матча игрокам обеих команд показали пять желтых и три красных карточки, также произошли две массовые стычки между футболистами и удаление главного тренера ростовчан Валерия Карпина из-за пререканий с арбитром.
В конце второго тайма защитник «крыльев» Агустин Рохель борцовским приемом уронил на землю полузащитника желто-синих Александра Зуева. Судья не сделал Рохелю предупреждения.
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В твиттере пресс-служба донской команды опубликовала видеоролик, в котором запечатлен инцидент с участием Рохеля и Зуева, и предложила борцам UFC Хабибу Нурмагомедову и Конору МакГрегору оценить боевой прием.
«Эй, ребята. Как вам нравится этот бросок, а? Так можно играть в футбол в России», — сказано в публикации.
Sup guys, @TheNotoriousMMA @TeamKhabib @ufc— Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2018
How do you like this throw, huh?
This is the way one may play football in Russia pic.twitter.com/4cgZvopRDl
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На послематчевой пресс-конференции тренер Валерий Карпин отметил, что не имеет претензий к игрокам своей команды. Он обвинил судью в потере контроля и подчеркнул, что удаление полузащитника Александра Гацкана спровоцировало драку на футбольном поле, сообщили в пресс-службе клуба.
Напомним, следующий матч «Ростова» в рамках РПЛ состоится весной 2019 года: дончане 3 марта встретятся с «Енисеем».
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