ФК «Ростов» попросил Хабиба и Конора оценить бросок игрока «Крыльев советов»

Футбольный клуб «Ростов» после матча с «Крыльями советов» обратился в твиттере к борцам Хабибу Нурмагомедову и Конору МакГрегору

Как писали Юга.ру, матч в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльми советов» и «Ростовом» прошел в Самаре 8 декабря. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Во время матча игрокам обеих команд показали пять желтых и три красных карточки, также произошли две массовые стычки между футболистами и удаление главного тренера ростовчан Валерия Карпина из-за пререканий с арбитром.