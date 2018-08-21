ФК «Ростов» запустит в продажу майки с изображением ковра
Футбольный клуб «Ростов» планирует продавать майки с изображением ковра
Как сообщали Юга.ру, 19 августа желто-синие на своем поле разгромили красноярский «Енисей». За игрой с трибун стадиона наблюдали 21 тыс. 850 болельщиков. После первого гола зрители развернули ковер на трибуне.
Футбольный клуб «Ростов» пообещал постелить на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на стадион. Позже стало известно, что болельщики подарили ковер клубу.
«Ростов» 21 августа в своем твиттере опубликовал запись, в которой говорится, что клуб открыл предзаказ на новинку из специальной ковровой коллекции. Стоимость игровой формы — 2,5 тыс. рублей.
«Мы запускаем футболки с рисунком ковра в продажу — сегодня-завтра они появятся в интернет-магазине ФК "Ростов", а чуть позже станут доступны для покупки во всех клубных фан-шопах», — рассказал Юга.ру пресс-секретарь клуба Денис Штанько.
����������— Football Club Rostov (@rostovfc) August 21, 2018
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