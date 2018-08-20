ФК «Ростов» постелет на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на игру с «Енисеем»
Футбольный клуб «Ростов» пообещал постелить на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на стадион во время домашнего матча против красноярского «Енисея»
Как сообщали Юга.ру, 19 августа желто-синие на свеом поле разгромили «Енисей». За игрой с трибун стадиона наблюдали 21 тыс. 850 болельщиков. После первого гола зрители развернули ковер на трибуне.
В твиттере «Ростова» появилась запись с фотографией фанатов с ковром.
«500 лайков — и мы постелем такой на нашей базе», — говорится в посте.
За полдня на твит отреагиловари более 1,5 тыс. человек.
❤️❤️❤️— Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2018
500 лайков и мы постелем такой на нашей базе pic.twitter.com/PuhSQm9jYM
«Мы постелем ковер на базе и выложим фотоподтверждение, — рассказал «Городскому репортеру» PR-директор ростовского клуба Денис Штанько. — Постараемся найти такой же или свяжемся с болельщиком и обсудим это с ним».
ÐšÐ¾Ð²Ñ‘Ñ€ ÑƒÐ¶Ðµ Ð¸Ñ‰ÐµÐ¼.— Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
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Пресс-служба команды-соперника тоже отреагировала на появление ковра. В своем твиттере «Енисей» разместили фото с болельщиком желто-синих и эпизод из мультфильма «Алладин» и подписал: «Вот почему мяч не шел в ворота "Ростова"».
Вот почему мяч не шел в ворота «Ростова»… pic.twitter.com/zDX1XFbadK— ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 19, 2018
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