ФК «Ростов» постелет на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на игру с «Енисеем»

Ростовская область

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Футбольный клуб «Ростов» пообещал постелить на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на стадион во время домашнего матча против красноярского «Енисея»

Как сообщали Юга.ру, 19 августа желто-синие на свеом поле разгромили «Енисей». За игрой с трибун стадиона наблюдали 21 тыс. 850 болельщиков. После первого гола зрители развернули ковер на трибуне.

В твиттере «Ростова» появилась запись с фотографией фанатов с ковром.

«500 лайков — и мы постелем такой на нашей базе», — говорится в посте.

За полдня на твит отреагиловари более 1,5 тыс. человек.

«Мы постелем ковер на базе и выложим фотоподтверждение, — рассказал «Городскому репортеру» PR-директор ростовского клуба Денис Штанько. — Постараемся найти такой же или свяжемся с болельщиком и обсудим это с ним».

Пресс-служба команды-соперника тоже отреагировала на появление ковра. В своем твиттере «Енисей» разместили фото с болельщиком желто-синих и эпизод из мультфильма «Алладин» и подписал: «Вот почему мяч не шел в ворота "Ростова"».

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