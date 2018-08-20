ФК «Ростов» постелет на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на игру с «Енисеем»

Футбольный клуб «Ростов» пообещал постелить на своей базе такой же ковер, какой болельщик принес на стадион во время домашнего матча против красноярского «Енисея»

Как сообщали Юга.ру, 19 августа желто-синие на свеом поле разгромили «Енисей». За игрой с трибун стадиона наблюдали 21 тыс. 850 болельщиков. После первого гола зрители развернули ковер на трибуне.

В твиттере «Ростова» появилась запись с фотографией фанатов с ковром.

«500 лайков — и мы постелем такой на нашей базе», — говорится в посте.

За полдня на твит отреагиловари более 1,5 тыс. человек.