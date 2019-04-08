Стало известно, кто пожаловался на концерт Хаски в Краснодаре в 2018 году

Прокуратура Краснодарского края рассказала, кто пожаловался на грядущий концерт рэпера Хаски осенью 2018 года

Об этом говорится в ответе прокуратуры Краснодарского края на запрос депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при палате Марии Воропаевой. Со ссылкой на документ ТАСС пишет, что в связи с предстоящим концертом Хаски в Краснодаре в прокуратуру в ноябре 2018 года в ведомство обратилась глава краснодарского отделения общественной организации «Общее дело» Елена Удовенко. Она заявила о «возможной пропаганде противоправного поведения» среди несовершеннолетних. К проверке текстов рэпера привлекли специалистов, которые «выразили мнение о наличии» в них информации, подпадающей под запретительную статью закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Елена Удовенко в разговоре с порталом Юга.ру объяснила, какое именно противоправное поведение мог пропагандировать рэпер: экстремизм, суицид, употребление ПАВ (псохоактивные вещества), насилие. Она не знает фамилии экспертов, которые проверяли тексты Хаски — по ее словам, их назначала прокуратура. Удовенко назвала песни Хаски, которые прошли проверку: «Пуля-дура», «Пироман», «Поэма о Родине» [в марте Советский районный суд Краснодара заблокировал клипы на эти песни и еще одну — Юга.ру].

При этом в ноябре 2018 года депутат из Ленобласти Владимир Петров заявлял, что концерты рэпера Хаски стали отменять после его запроса в Генпрокуратуру.

В своем ответе прокуратура подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов и местного самоуправления не запрещали концертную деятельность Хаски, сообщает ТАСС.

При этом концерт не состоялся и обернулся для исполнителя тремя административными делами и арестом. Подробнее о том, что произошло, а также онлайн-репортаж с суда, читайте здесь.

В ноябре 2018 года прокуратура говорила, что руководителей клубов предупредили о нежелательности концертов Хаски, потому что полиция проверяет тексты на наличие признаков экстремизма, терроризма и так далее. «Сегодня, не имея результатов экспертизы, мы можем лишь рекомендовать руководству клубов не проводить концерты этого исполнителя», — пояснили тогда в краевом надзорном ведомстве.