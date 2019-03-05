Краснодарский суд запретил четыре клипа Хаски

Советский районный суд Краснодара постановил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски

Решение о блокировке клипов «Иуда», «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17» суд принял 12 декабря. О нем стало известно на заседании, которое прошло 5 марта в Таганском суде Москвы, где начали рассматривать иск Дмитрия Кузнецова (Хаски) к МВД и Роскомнадзору из-за блокировки клипа «Иуда» (по решению МВД его заблокировали в ноябре). «Роскомнадзор предоставил на процессе решение краснодарского суда от 12 декабря, который постановил заблокировать клип "Иуда" в официальной группе Хаски во "ВКонтакте" (ранее он был заблокирован только на YouTube), а также заблокировать клипы на песни "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17" во "ВКонтакте" и на YouTube. Суд не уведомил представителей Хаски о решении», — сообщается в телеграм-канале «Правозащита Открытки». Адвокат «правозащиты» Сергей Бадамшин представляет интересы Кузнецова в суде.

В решение райсуда говорится, что содержание клипов «Иуда» и «Поэма о Родине» проверили по заявлению прокурора, а клипы «Пуля-дура» и «Пироман 17» «были выявлены в ходе мониторинга». Суд установил, что содержание клипов «может вызвать у несовершеннолетних пользователей интерес к совершению: суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений». На этом основании суд попросил внести клипы в перечень Роскомнадзора. Однако на момент публикации в России недоступен только клип «Иуда». Следующее заседание по иску Кузнецова к МВД и РКН состоится 19 марта.